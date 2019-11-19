Gaziantep'te el ilanıyla aranan kayıp papağan bulundu

19.11.2019 11:46 | Son Güncelleme: 19.11.2019 11:54

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 3 ay önce kaybettiği papağanını bastırdığı el ilanıyla arayan Murat Bozkurt, "Baba" isimli kuşuna kavuştu.

Hacıali Öztürk Mahallesi'nde oto ve halı yıkama işi yapan Bozkurt, yaklaşık 5 yıl önce sahiplendiği sultan cinsi papağan, 3 ay önce kafesinden kaçarak kayboldu.



Çevrede yaptığı aramalara rağmen papağanı bulamayan Murat Bozkurt, bastırdığı el ilanını ilçenin farklı noktalarına asarak vatandaşlardan yardım talep etti. Papağanını bulmayı arzulayan Bozkurt, kendisine yardımcı olacak kişilere halı yıkama hediye etmeyi de vadetti.

El ilanını gören bir kişi tarafından papağanı bulunan ve 3 aylık özlemi dinen Murat Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanın yaklaşık 2 kilometre uzaktaki bir evin bahçesine konduğunu ve bulan kişinin el ilanında gördüğü kayıp papağan olduğunu fark edince kendisine ulaştığını söyledi.

Hayvanını getiren vatandaşa teşekkür ettiğini, vadettiği gibi evinin halılarını ve otomobilini ücretsiz yıkayarak teslim ettiğini belirten Bozkurt, "Papağanımın bulunması beni ve ailemi çok sevindirdi. Papağanımla kavuştuğumuz ilk anda bana 'Babacık' diyerek ıslık çalmaya başladı. Artık onunla adeta baba-evlat gibi olmuştuk. Kavuştuğumuza çok sevindim." diye konuştu.

Kaynak: AA