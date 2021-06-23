Duygu Delen'in katil zanlısı yeniden tutuklandı
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Duygu Delen'in katil zanlısı yeniden tutuklandı

Duygu Delen'in katil zanlısı yeniden tutuklandı
Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada "ev hapsi" kararı ile tahliye edilen sanık Mehmet K., yeniden tutuklandı.

Geçen yıl 13 Ağustos'ta meydana gelen olayda Duygu Delen, erkek arkadaşı Mehmet K.'nin 4. kattaki evinin balkonundan düşüp yaşamını yitirmişti. Delen'in ölümüne ilişkin 10. Ağır Ceza Mahkemesinde 16 Haziran'da görülen davada, tutuklu sanık Mehmet K.'nin "ev hapsi" ile tahliye edilmesine karar verilmiş, aynı gün karara itiraz edilmişti. Bir üst mahkeme sıfatıyla itirazı inceleyerek kabul eden 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen yakalama duruşmasına, sanık Mehmet K. ve avukatları ile Delen ailesinin avukatı katıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Sanık, duruşmada suçsuz olduğunu öne sürdü. Mahkeme, sanığın "nitelikli kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Bunun üzerine sanık, polis ekiplerince cezaevine götürüldü.

NE OLMUŞTU?

Gaziantep'te 13 Ağustos 2020'de Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti. Evde bulunan Mehmet K. (20) tutuklanmıştı.

ZANLININ EVİNDE KEŞİF YAPILMIŞTI

Mehmet K. hakkında "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından çeşitli oranlarda ceza istemiyle açılan davada mahkeme keşif kararı vermiş ve olay yeri inceleme uzmanı, fizik mühendisi, adli tıp uzmanı ve bilgisayar teknolojisi uzmanından oluşan heyet, 19 Mart'ta olayın meydana geldiği sanık Mehmet K.'nin evinde keşif yapmıştı.

DÜN YENİDEN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Tutuklu sanık Mehmet K.'nin 16 Haziran'da "ev hapsi" kararıyla tahliyesine karar verilmiş, aynı gün Cumhuriyet Başsavcılığınca karara itiraz edilmişti. İtirazı değerlendiren 11. Ağır Ceza Mahkemesinin dün tutuklanmasına karar verdiği sanık, ikametinde gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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