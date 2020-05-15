Gaziantep'te drone'lu koronavirüs uyarısı
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Gaziantep'te drone'lu koronavirüs uyarısı

Gaziantep'te drone'lu koronavirüs uyarısıGAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklarda gezen vatandaşları maske takmaları ve evlerinde kalmaları konusunda uyarmak için dronelu tim kurdu.

Gaziantep'te drone'lu koronavirüs uyarısı
15.05.2020 21:31 | Son Güncelleme: 15.05.2020 21:34

Gaziantep'te drone'lu koronavirüs uyarısı

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklarda gezen vatandaşları maske takmaları ve evlerinde kalmaları konusunda uyarmak için dronelu tim kurdu. Kentin işlek noktalarında uçurulan termal kameralı dronelar ile vatandaşlar uyarılmaya başlandı.

Gaziantep'te drone'lu koronavirüs uyarısı

Kaynak: DHA

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