Gaziantep'te drone'lu koronavirüs uyarısı Gaziantep'te drone'lu koronavirüs uyarısıGAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklarda gezen vatandaşları maske takmaları ve evlerinde kalmaları konusunda uyarmak için dronelu tim kurdu.

Gaziantep'te drone'lu koronavirüs uyarısı GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklarda gezen vatandaşları maske takmaları ve evlerinde kalmaları konusunda uyarmak için dronelu tim kurdu. Kentin işlek noktalarında uçurulan termal kameralı dronelar ile vatandaşlar uyarılmaya başlandı. Kaynak: DHA