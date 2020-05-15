Gaziantep'te drone'lu koronavirüs uyarısı
Gaziantep'te drone'lu koronavirüs uyarısıGAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklarda gezen vatandaşları maske takmaları ve evlerinde kalmaları konusunda uyarmak için dronelu tim kurdu.
15.05.2020 21:31 | Son Güncelleme: 15.05.2020 21:34
Gaziantep'te drone'lu koronavirüs uyarısı
GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklarda gezen vatandaşları maske takmaları ve evlerinde kalmaları konusunda uyarmak için dronelu tim kurdu. Kentin işlek noktalarında uçurulan termal kameralı dronelar ile vatandaşlar uyarılmaya başlandı.
Kaynak: DHA