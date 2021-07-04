Gaziantep'te drone destekli trafik denetimi
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Gaziantep'te drone destekli trafik denetimi

Gaziantep'te drone destekli trafik denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kazaların yoğun yaşandığı yerlerde trafik ekipleri drone destekli trafik denetimi yaptı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kazaların yoğun yaşandığı yerlerde trafik ekipleri drone destekli trafik denetimi yaptı. Ekipler bir saatte 25 araca ışık ihlali nedeniyle cezai işlem uyguladı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ışık ihlalinden dolayı kazaların yoğun olduğu bölgelerde trafik ekipleri drone destekli uygulama yaptı. Uygulamada, 1 saat içerisinde toplam 25 araca cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin uygulamadaki amacı kırmızı ışık ihlalini önüne geçerek kazaların yaşanmasını engellemek. Işık ihlali yaparak ceza yiyen sürücüler ise ışıktan kıl payı geçtiklerini, ceza uygulanmasının normal olduğunu, bundan sonra daha dikkatli olacaklarını söylediler.

Ekipler bu tür uygulamaların artarak devam edeceğini vurguladı. - GAZİANTEP

Gaziantep'te drone destekli trafik denetimi
Gaziantep'te drone destekli trafik denetimi
Gaziantep'te drone destekli trafik denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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