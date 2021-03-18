Gaziantep'te çivili sopayla kediye işkence eden kişi zabıta ekiplerine saldırdı
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Gaziantep'te çivili sopayla kediye işkence eden kişi zabıta ekiplerine saldırdı

18.03.2021 11:43 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:51
Gaziantep'te çivili sopayla kediye işkence eden kişi zabıta ekiplerine saldırdı

Gaziantep'te 2 zabıta görevlisi, çivili sopayla kediye işkence yapan kişinin saldırısına uğradı.

Gaziantep'te 2 zabıta görevlisi, çivili sopayla kediye işkence yapan kişinin saldırısına uğradı.

Değirmiçem Mahallesi'nde devriye görevi yürüten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, bir kişinin, üzerinde çivilerin bulunduğu sopayla sokak kedisine eziyet ve işkence yaptığını gördü.

Olaya müdahale etmeye çalışan zabıta ekipleri, bu kişinin çivili sopayla saldırısına uğradı. Zabıta görevlilerinden biri hastanede tedavi altına alındı.

Zabıta ekipleri, polisin gözaltına aldığı şüpheli hakkında şikayetçi oldu.

Yaralanan sokak kedisi ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı bünyesindeki hayvan hastanesine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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