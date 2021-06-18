Gaziantep'te CHP'li belediye başkanlarına HDP tepkisi
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Gaziantep'te CHP'li belediye başkanlarına HDP tepkisi

Gaziantep'te CHP'li belediye başkanlarına HDP tepkisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanları esnaf ziyaretinde bulunduğu sırada vatandaşın tepkisi ile karşılaştı.

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanları esnaf ziyaretinde bulunduğu sırada vatandaşın tepkisi ile karşılaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanları çalıştayı için Gaziantep'e geldiği sıralarda aralarında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da bulunduğu çeşitli il ve ilçenin 21 belediye başkanı İslahiye ilçesinde ziyarette bulundu. Kastamonu Cide Belediye Başkanı ile yanında bulunan iki belediye başkanı bir vatandaş ile sohbet ettiği esnada emekli Ökkeş Akarçay'ın "HDP'lilerden vazgeçin, asker öldürenlerle siz de gidip orada konuşuyorsunuz ayıptır, günahtır vatan hainliği bu" şeklinde seslendi. Akarçay'ın tepkisi üzerine belediye başkanları şahsa "yok öyle bir şey" diyerek gezisine devam etti.

"Erken seçime çeyrek var"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, esnaf ziyareti esnasında yaptığı açıklamada, "Bugün yaklaşık 21 belediye başkanı ile İslahiye'deki esnafımızın sorunlarını dinlemeye, buradaki ekonomik tabloyu görmeye ve insanlarımızın psikolojik sosyolojik pozisyonunu görmeye geldik. Şuanda esnaf gezisi yapıyoruz, eski başkanımız Lütfü Bey'le ve belediye başkanlarımızla birlikte esnafın nabzını tutmaya geldik." dedi. Savaş, "Erken seçimin sinyali midir?" sorusuna ise, "Erken seçimin sinyali mi, bilemiyorum. Ben belediye başkanıyım, bizim seçime baya var, 2 buçuk yıldan fazla var. Ama erken seçimi Türkiye'nin şartları ve dünyadaki konjonktür belirler, şuandaki görünen o ki erken seçime çeyrek var" şeklinde konuştu. Heyet bir süre ziyaretlerine devam ettikten sonra Gaziantep'e hareket etti. - GAZİANTEP

Gaziantep'te CHP'li belediye başkanlarına HDP tepkisi
Gaziantep'te CHP'li belediye başkanlarına HDP tepkisi
Gaziantep'te CHP'li belediye başkanlarına HDP tepkisi
Gaziantep'te CHP'li belediye başkanlarına HDP tepkisi
Gaziantep'te CHP'li belediye başkanlarına HDP tepkisi
Gaziantep'te CHP'li belediye başkanlarına HDP tepkisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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