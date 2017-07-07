Gaziantep'te Bir Binanın Giriş Katında Korkutan Patlama

Gaziantep'in Gazikent Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın girişinde saat 22.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

POLİS BİNAYI BOŞALTTI

Şiddetli patlama sesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis, çevredekileri uzaklaştırıp, binada oturanları tahliye etti.

7 KİŞİ YARALANDI

Patlamada, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

BİNAYA BIRAKILAN MOTOSİKLETTEN ŞÜPHELENİLİYOR

Patlamanın, binanın zemin katında koridora park edilen motosikletten kaynaklandığı sanılıyor.