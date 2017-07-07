Gaziantep'te Bir Binanın Giriş Katında Korkutan Patlama
Gaziantep'te, binanın giriş koridoruna park edilen motosikletten kaynaklandığı sanılan patlama meydana geldi. 7 kişinin yaralandığı olayda polis binayı tahliye etti.
Gaziantep'in Gazikent Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın girişinde saat 22.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
POLİS BİNAYI BOŞALTTI
Şiddetli patlama sesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis, çevredekileri uzaklaştırıp, binada oturanları tahliye etti.
7 KİŞİ YARALANDI
Patlamada, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
BİNAYA BIRAKILAN MOTOSİKLETTEN ŞÜPHELENİLİYOR
Patlamanın, binanın zemin katında koridora park edilen motosikletten kaynaklandığı sanılıyor.