Gaziantep'te Bilim Fuarları Şenlik Havasında Yapılıyor

Gaziantep kent merkezi ve ilçelerdeki okullarda düzenlenen TUBİTAK Bilim Fuarları, birbirinden ilginç projelerle renkli görüntülere sahne alıyor. Yeteneklerini sergileyen öğrenciler, örnek davranışları ile alkış alıyor.

Gaziantep'teki Nene Hatun Kız İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda, öğrencilerin çevreden insan sağlığına, güneş ve ay tutulmasından Ames penceresine kadar uzanan bir çok alanda hazırladıkları birbirinden ilginç projeleri sergilendi. Büyük heyecan yaşayan öğrencilerin sergisini velilerin yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül de gezdi. Tek tek projeleri inceleyen Vali Gül, öğrencilerden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öğrencileri başarılı çalışmaları nedeniyle kutlayan Vali Gül, "Dönem sonu yaklaştığı için okullarımızda bilimsel sergiler oluyor. Bu projelerle hem çocuklarımız yeteneklerin ortaya koyuyor, hem de veliler çocuklarını yaptığı bu eserleri görebiliyor. Emeği geçen öğrencilerimize, öğretmenlerimize, idarecilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum. Hayallerin yaşatılması lazım, desteklenmesi lazım. Vakit buldukça da bunları ziyaret ediyoruz. Tüm okullarımızın ve öğrencilerimizin bu başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Engelleri kaldıran bilim fuarı

İslahiye ilçesinde ise Opet Anadoli Lisesindeki TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı yoğun ilgi gördü. Zeybek halk oyunları ve tango ders gösterisi ile başlayan fuar, konserlerle devam etti. Mğretmen ve öğrencilerin sahne aldığı etkinlikte Nurdağı Özel İyiki Varsın Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri şarkılar ve türküler eşiğinde dans edip, şarkılar söyledi. Okul bahçesinde açılan fuarda, öğrencilerin hazırladığı edebiyat, matematik, biyoloji, coğrafya bilişim teknolojileri, görsel ve el sanatları ile grafik tasarım branşlarında hazırlanan 25 proje sergilenerek, katılımcılara tanıtıldı.

Fuarın sonunda ise engelli öğrenciler ve Opet Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan karma takımlar, kendi aralarında futbol maçı yaptı. Düzenlenen fuarda yeteneklerini sergileyen lise öğrencileri, rehabilitasyon merkezi öğrencileri için hazırladıkları sürpriz etkinlikler nedeniyle de büyük alkış aldı.

Öğrencilerin yaptığı resimlere yoğun ilgi

İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda öğrencilerin birbirinden ilginç projelerin yanı sıra hazırladıkları resim sergisi de dikkat çekti. Kaymakam Eyup Gürdal, öğrencilerin resim ve projelerini inceleyerek, öğrencilerle sohbet etti. İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ramazan Göçer, gösterilen ilgi nedeniyle teşekkür ederek, şenlik havasında geçen bilim fuarının hazırlanmasında öğrencilerden öğretmenlere, okul idaresinden velilere kadar herkesin emeği ve desteği olduğunu kaydetti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA