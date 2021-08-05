Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, husumetli iki grup arasında sokak ortasında çıkan ve bıçakların kullanıldığı kavgada Mehmet Ürkmez (25) öldü, Faruk Özkan (32) ağır yaralandı.

GAZİANTEP'te, husumetli iki grup arasında sokak ortasında çıkan ve bıçakların kullanıldığı kavgada Mehmet Ürkmez (25) öldü, Faruk Özkan (32) ağır yaralandı. Olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında bilinmeyen nedenden dolayı husumet bulunan Mehmet Ürkmez, Faruk Özkan ve ismi öğrenilemeyen kişiler, iddiaya göre sokakta karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Ürkmez ve Özkan kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla yaralandı. Ürkmez ve Özkan aldıkları bıçak darbesiyle yere yığılırken, şüpheli veya şüpheliler ise kaçtı.

Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde boğazından bıçaklanan, bir çocuk babası, Mehmet Ürkmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbelerle ağır yaralanan Faruk Özkan ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görgü tanıklarının bilgisine başvuran polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılan Mehmet Ürkmez'in cenazesi, yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.


Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Mustafa Şentop Mustafa Varank Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülben Ergen Deniz Akkaya Şahan Gökbakar İbrahim Tatlıses
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 12:41:41. #1.16#

title