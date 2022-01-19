Gaziantep'te belediye yetkilisi yolda mahsur kalan vatandaşı suçladı: Bir mahana bulamda hökümete saydıram

Dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı Gaziantep'te hayatı felç etti. Mesai bitimi evlerine gitmek için yola düşen ancak saatlerce mahsur kalan vatandaşlar belediyeyi müdahalede geç kalmakla suçlarken, Gaziantep Kültür ve Sanat Daire Başkanı Hakan Tanrıöver'in yaptığı paylaşım ise büyük tepki çekti. Yollarda mahsur kalan vatandaşları suçlayan ve "Bir mahana bulamda hökümete, belediyelere saydıram" ifadesini kullanan Tanrıöver, tepkilerin çığ gibi büyümesinin ardından paylaşımını sildi.

Gaziantep'te dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı şehirde hayatı felç etti. Akşam iş çıkışı evlerine gitmek için yollara düşen Gaziantepliler yollarda saatlerce mahsur kalırken, yaşanan durumdan dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.

VATANDAŞ BELEDİYEYİ SUÇLADI, BELEDİYE GÖREVLİSİ VATANDAŞI!

Belediyenin kar yağışına müdahalede geç kaldığını belirten çok sayıda vatandaş tepkisini sosyal medya üzerinden gösterirken, yapılan yorumlar sonrasında "Gaziantep" etiketi kısa sürede Twitter'da TT oldu. Vatandaşın belediyeye yönelik tepkisinin çığ gibi büyüdüğü dakikalarda ise Gaziantep Kültür ve Sanat Daire Başkanı Hakan Tanrıöver'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"KAR GELECEĞİNİ DUYDUN, İŞTEN ERKEN ÇIKTIN MI?"

Şehirde yaşanan ulaşım sıkıntısından vatandaşı sorumlu tutan Tanrıöver, attığı tweet'te "Aracında kar lastiği takılı mı? Yok. Kar fırtınası geleceğini duydun, işten erken çıktın mı? Yok. Bugün araba ile çıkmayayım dedin mi? Yok. Bir mahana bulamda hökümete, belediyelere saydıram..."

TEPKİLERİN ARDINDAN PAYLAŞIMINI SİLDİ

Tanrıöver'in şehirde yaşanan ulaşım sıkıntısından Gazianteplileri sorumlu tutması özellikle sosyal medya büyük tepki çekti. Tanrıöver attığı tweet'e gelen sert tepkilerin ardından paylaşımını silmek zorunda kaldı.

Erdem Aksoy Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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