Gaziantep'te babasının darbettiği bebek yoğun bakımdan servise alındı - Haberler
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Gaziantep'te babasının darbettiği bebek yoğun bakımdan servise alındı

AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel
Gaziantep'te babasının darbettiği bebek yoğun bakımdan servise alındı

Gaziantep'te babasının darbettiği bebek, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından servise alındı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te babasının darbettiği bebek, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından servise alındı.

Özel Anka Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı İsmail Demir, gazetecilere, bebeğin durumunun düne göre daha iyi olduğunu söyledi.

Yapılan son değerlendirmelere göre bebeğin genel durumunun daha iyi olduğunu kaydeden Demir, "Bulgularının stabil olması, beslenmesinin daha iyi olması üzerine servise çıkarma kararı aldık. Şu anda servisteki tedaviye devam ediyoruz. Burada da birkaç gün gözlem altında olacak. Eğer bu süreç içerisinde de bir problem olmazsa önümüzdeki hafta başında taburcu etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

???????- Baba tutuklanmıştı

Gaziantep'te baba Y.G'nin darbettiği yaklaşık 2 aylık bebek C.G. tedavi altına alınmıştı. Baba ise "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan önceki gün tutuklanmıştı.

Gaziantep'te babasının darbettiği bebek yoğun bakımdan servise alındı

Gaziantep'te babasının darbettiği bebek yoğun bakımdan servise alındı

Gaziantep'te babasının darbettiği bebek yoğun bakımdan servise alındı

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AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri

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