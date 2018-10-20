Gaziantep'te "Atam'a Özlem" Konulu Resim Yarışması Düzenlendi

Gaziantep Kolej Vakfı'nda 29 Ekim-10 Kasım Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında GKV Özel Okulları Görsel Sanatlar Zümresi tarafından "Atam'a Özlem" konulu resim yarışması düzenleneceği açıklandı. Okul öğrencilerini kapsayacak olan yarışmanın sonuçları 10 Kasım 2018 tarihinde düzenlenecek olan törenle açıklanarak dereceye girecek öğrencilerin ödülleri törenle verilecek.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Görsel Sanatlar Zümresi tarafından 29 Ekim-10 Kasım Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilerine yönelik bir resim yarışması düzenlendi. Hayal Akman Bazoğlu'nun başkanlığını yaptığı GKV Özel Okulları Görsel sanatlar Zümresinde görev alan görsel sanatlar öğretmenleri Şeyma Aslantaş, Emine Korkmaz, Serpil Ertem ve Melek Aslan rehberliğinde düzenlenen "Atam'a Özlem" konulu serbest teknik resim yarışması duyurunun yapılmasının ilk gününden itibaren büyük ilgi görmeye başladı.

Yarışmayla ilgili bir değerlendirme yapan GKV Özel Okulları Görsel Sanatlar Zümre Başkanı Hayal Akman Bazoğlu, "Kurumumuz bünyesinde düzenlediğimiz Atama özlem konulu resim yarışmasında öğrencilerimizden eserlerini serbest teknikte hazırlaması istedik. Yarışmamızın amacı öğrencilerin hayallerinde yaşattıkları Atatürk'ü ve O'na olan özlemlerini aramızdan ayrılışının 80. yılında serbest teknikle yaptıkları, resimlerle ifade edilmesi, öğrencilerimizin hayal gücü, duygu ve düşüncelerini ifade edebilmelerine olanak tanıyarak Atatürk sevgisi ve Cumhuriyet değerlerine ilişkin duyarlıklarını sanat yoluyla artırmayı amaçlıyoruz. Yarışma GKV Özel Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerini kapsarken eserlerin son teslim tarihi 6 Kasım 2018 olarak belirledik. Yarışma sonuçlarının 10 Kasım 2018 tarihinde düzenlenecek törenle açıklanacak olup dereceye giren öğrencileri bu törende ödüllendirileceğiz" dedi. - GAZİANTEP