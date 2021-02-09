Gaziantep'te asma kattan düşen bina görevlisi öldü
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Gaziantep'te asma kattan düşen bina görevlisi öldü

09.02.2021 00:53 | Son Güncelleme: 09.02.2021 00:56
Gaziantep'te asma kattan düşen bina görevlisi öldü

Gaziantep'te malzeme almak için çıktığı asma kattan düşen bina görevlisi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te malzeme almak için çıktığı asma kattan düşen bina görevlisi hayatını kaybetti.

Merkez Şahinbey ilçesi Şahintepe Mahallesi'ndeki bir binada apartman görevlisi olarak çalışan Servet Demir'den (46) haber alamayan aile fertleri binaya geldi.

Bir süre sonra Demir'e ait cep telefonu sesinin malzeme deposu olarak kullanılan dükkandan geldiğini fark eden yakınlar, kepengi kırarak içeri girdi. Yakınları burada Servet Demir'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yerinde yapan ekipler, malzeme almak için dükkanın bina içerisindeki girişinden asma kata çıkan Demir'in bastığı yerin çökmesi sonucu yaklaşık 2,5 metreden düştüğünü ve bir süre burada kan kaybettiğini belirledi.

Beş çocuk babası Servet Demir'in cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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