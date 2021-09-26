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Gaziantep'te Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası yapıldı

AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel
Gaziantep'te Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası yapıldı

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde A?ırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası düzenlendi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde A?ırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası düzenlendi.

Oğuzeli Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca düzenlenen şampiyonada, yaklaşık 200 sporcu mücadele etti.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, törende yaptığı konuşmada, yarışmaya her geçen yıl daha çok ilgi gösterilmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Orta Asya'dan göçerken geleneksel sporları buralara kadar getirdiklerini ifade eden Kılıç, "Bu spor dallarından biri de aşırtmalı aba güreşleridir. Bu geleneklerimize, göreneklerimize sahip çıkmamız lazım. Oğuzeli Belediyesi olarak elimizden geldiğince, gönlümüzün yettiğince bu spor dallarına destek vermeye, onları yaşatmaya, gelecek kuşaklara taşımaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Gençlerin sporla buluşması gerektiğini belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Popüler kültür ve dijitalleşme çağında gençlerimiz maalesef farklı alışkanlıklara kapılabiliyor. O yüzden bu sporlara daha çok önem vermemiz lazım. Gençlerimizi gerek okçuluk, gerek binicilik, gerek aşırtmalı aba güreşi ve diğer geleneksel spor dallarımıza yönlendirmemiz çok önemli. Bu şekilde kötü alışkanlıklardan alıkoyacağız. Aynı zamanda kültürümüzü de yaşatacağız ve gelecek kuşaklara aktarmış olacağız."

Törende, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan "ağalık kıyafeti" giydi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, ağalık tespihini Erdoğan'a verdi.

Müsabakada, 15-17 yaş yıldızlar kategorisinin şampiyonluğunu Mehmet Emin Öğüt, 18 yaş üzeri büyükler kategorisinin şampiyonluğunu Ahmet Koyuncu elde etti. Şampiyonanın başpehlivanı ise Barış Güngör oldu.

Derece alanlara madalya ve ödül verildi.

AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri
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