Duygu Delen'in ölümünde şüpheli Mehmet Kaplan, iki suçtan tutuklandı Gaziantep'te, erkek arkadaşının evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen'in şüpheli ölümü sonrası gözaltına alınan sevgilisi Mehmet Kaplan tutuklandı.

Duygu Delen, sevgilisi Mehmet Kaplan'ın evinin 4. katından düşerek yaşamını yitirdi. Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli Mehmet Kaplan, "kasten öldürme" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemede hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğunu belirledi. İncelemenin ardından genç kızın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Evde bulunan Mehmet Kaplan ise gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ SEVGİLİ İKİ SUÇTAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla tutuklandı.

VALİ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, genç kıza Allah'tan rahmet diledi.

Şüpheli Mehmet K'nin hakimlikçe tutuklandığını belirten Gül, "Acı hepimizin acısıdır, bundan sonraki süreç bağımsız mahkemeler tarafından yürütülecektir. Şehrimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA