Gaziantep'te 53 kilogram esrarla yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı
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Gaziantep'te 53 kilogram esrarla yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı

23.03.2021 12:07 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:11
Gaziantep'te 53 kilogram esrarla yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, bir otomobilde 53 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, bir otomobilde 53 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, içerisinde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu tespit edilen otomobili kovalamaca sonucu Atatürk Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta 53 kilogram kubar esrar ele geçiren ekipler, otomobildeki M.A. ve M.H'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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