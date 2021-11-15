Gaziantep'te 5 bin 922 fidan toprakla buluştu

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Şehitkamil Belediyesi tarafından 5 bin 922 fidan toprakla buluştu.

Şehitkamil Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, "Her Bahar Bir Orman Bi'Dünya Yeşil" projesi kapsamında 23. etap Şehitkamil Ormanı, Alparslan Mahallesi'nde oluşturuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile öğrenciler, kızılçam, zeytin, servi, sedir, çitlembik ve badem fidanlarını toprakla buluşturdu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2009'da başladıkları ağaçlandırma projesini kararlılıkla sürdürdüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu işi bilenlere sorduğumuzda yalnızca çam ağacının değil diğer bitkilerinde ekilmesinin daha faydalı olacağının söylenmesinin üzerine bizde bugün gerçekleştirdiğimiz etkinlikte zeytin, badem, çitlembik, kızılçam gibi ürünlerle çeşitliliği arttırmaya gayret gösteriyoruz. Bunun nedeni, doğal ortamı korumak, hayvanların beslenmesini sağlayabilmek olduğu için bu faaliyetimizi devam ettiriyoruz. Özellikle köylere yakın alanlarda mümkün olduğu kadar zeytin, badem gibi ağaçlarımızı ekmeye çalışıyoruz. İki yıl boyunca fidanlarımızın sulamalarını yapacağız ondan sonra doğal ortamlarına bırakacağız. Çok şükür şuana kadar yaptığımız bu etkinliklerde yüzde 98'e yakın bitkilerin tutması söz konusu ve inşallah bu durum böyle devam eder."

Şehitkamil Belediyesi tarafından 12 yıl önce hayata geçirilen proje kapsamında, 22 etapla birlikte şu ana kadar toplam 194 bin 783 fidan toprakla buluştu.

AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri

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