Gaziantep'te 4 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı
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Gaziantep'te 4 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Gaziantep'te 4 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'te 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesine bağlı Burak Mahallesi, Gaziantep-Nizip karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 27 ABS 991 plakalı Skoda marka otomobil, 27 AHK 400 plakalı Fiat marka kamyonet, 27 S 3465 plakalı Mercedes marka minibüs ile yabancı plakalı bir otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan araçlar kurtarıcı yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP

Gaziantep'te 4 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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