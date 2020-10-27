Gaziantep'te 26 suçtan kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi yakalandı
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Gaziantep'te 26 suçtan kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi yakalandı

27.10.2020 12:33 | Son Güncelleme: 27.10.2020 12:36
Gaziantep'te 26 suçtan kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 26 suçtan sabıkası bulunan hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 26 suçtan sabıkası bulunan hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda ilçede meydana gelen 2 ayrı evden hırsızlık olayını gerçekleştiren ve 26 suç kaydı bulunan şüpheliyi yakaladı.

Şüpheli, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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