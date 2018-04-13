Gaziantep'te 2017 Yılı Faaliyet Raporu Kabul Edildi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi nisan ayı toplantısının ikinci bileşimi Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Osman Toprak başkanlığında gerçekleştirildi. Bileşimde, 2017 yılı faaliyet raporu görüşüldü. Meclis üyeleri, 35 kabul, 4 ret ve 2 çekimser oy kullanarak raporu oy çokluğuyla kabul etti.

AK Parti Grubu adına kürsüye çıkan AK Parti'li Meclis Üyesi Alpaslan Gökçek, Büyükşehir Belediyesi'nin 2017 yılı faaliyet raporu hakkında görüşlerini anlattı, 2017 yılının her türlü olumsuzluklara rağmen çok başarılı geçtiğini söyledi, yatırımlar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

"Şahin ve ekibine teşekkür ederiz"

CHP Grubu adına konuşan Meclis Üyesi Mehmet Sucu ise, hazırlanan raporda bazı eksikliğin olduğunu dile getirerek, halkın yararına olan çalışmalara her zaman destek verdiklerini, Gaziantep'e yakışan önemli projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin ve ekibine teşekkür edecek kadar erdemli olduklarını bildirdi.

Toprak rapor hakkında bilgi verdi

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Osman Toprak da Büyükşehir Belediyesinin çok borçlu olduğuna yönelik eleştirilere yanıt verdi. Büyükşehir'in bir taraftan borç ödediğini diğer taraftan da durmadan hizmet ürettiğini bildiren Toprak, kendilerinden önceki belediye başkanlarının dış kaynaklı aldığı borçların hala ödendiğini vurguladı. İstasyon Kentsel Dönüşüm Projesi'nin devam ettiğini belirten Başkanvekili Toprak, şehir merkezindeki bir bölgenin hemen kamulaştırılmasının zor olduğunu, mülk sahiplerine çok tercihli seçenek sunduklarını aktardı.

Şehirdeki hava kirliliğinin azaltılması için geniş çaplı çalışmalar yürüttüklerini hatırlatan Toprak, kendi dönemlerinde ölçüm istasyon sayısında ciddi artış sağlandığını, doğalgaz dönüşüm çalışmaları kapsamında meskenlerde doğal gaz kullanma zorunluluğu getirdiklerini anlattı.

Proje sayısı 1027'yi geçti

2014 yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin'in hazırladığı seçim beyannamesinde vaat edilen 1027 projenin büyük bir çoğunluğunun gerçekleştiğini kaydeden Toprak, üstelik seçim beyannamesinde olmayan yatırımların da hayata geçirildiği düşünüldüğünde 1027 projenin üzerinde bir projenin ya bittiğini ya da yapımına devam edildiğini söyledi. Toprak, Kuzey Şehir Projesi, Düzbağ İçme Suyu Projesi ve Gaziray-Metro projesi gibi dev yatırımların kenti canlandıracağını sözlerine ekledi. 38 gündem maddesinin görüşüldüğü mecliste, 28 madde oy birliğiyle, 9 madde oy çokluğuyla kabul edilirken, bir madde ise oy birliğiyle geri çekildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi, 14 Mayıs 2018 günü saat 15.00'da toplanmak üzere dağıldı. - GAZİANTEP