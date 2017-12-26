Gaziantep'te, 20 bin fidan dağıtıldı



Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümü nedeniyle vatandaşlara 20 bin fidan dağıtım yapıldı.



15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda oluşturulan alana kamyonlarla getirilen fidanlar, almak isteyenlere görevliler tarafından ücretsiz olarak dağıtıldı. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle böyle bir etkinlik yaptıklarını söyleyen Orman İşletme Müdürü Köksal Kaya, etkinlikte 20 bin fidan dağıttıklarını belirterek şöyle dedi Orman İşletme Şefleri ve Mühendis personel eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte; çitlenbik, iğde, erguvan, mazı, defne, fıstıkçamı, karaservi, maviservi, gül, kurtbağrı ve ceviz türlerinden fidanlar dağıtıyoruz. Vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Fidanların daha yeşil bir Gaziantep için önemli bir katkı olacağını düşünüyoruz. Orman müdürlüğü olarak bu yıl yaklaşık 4 milyon fidan dikimi yapıyoruz. Bunun yanı sıra kamu kuruluşu ve belediyelere de bedelsiz fidan dağıtımı yapıyoruz. Bu yıl 800 bin bedelsiz fidan dağıttık. Bu şekilde Gaziantep'in daha yeşil olmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor.