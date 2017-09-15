Gaziantep Tanıtım Günleri" Başladı - İstanbul

İstanbul Gaziantep Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen "Gaziantep Tanıtım Günleri'nin açılışı, Maltepe etkinlik alanında yapıldı.



Açılışa Gaziantep Dernekleri Fedarasyonu Başkanı Necati Göksu ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Durdu Şekerci ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Etkinlik alanında Gaziantep'in yöresel tatları olan baklava, kebap, kuru yemiş, el yapımı salça stantlarının yanı sıra, hediyelik eşya stantları da bulunuyor. Etkinliğe katılan vatandaşlara, yöresel lezzetleri tatma ve satın alma fırsatı sunuluyor.



Gaziantep Dernekleri Fedarasyonu Başkanı Necati Göksu açılış konuşmasında vatandaşların yoğun ilgisine teşekkür ederek, şunları söyledi:



"Amacımız İstanbul'da yaşayan Gazianteplileri bir araya getirmek, bir arada olmaktır. Bizde o dernek bu dernek ayrımı yoktur. Bizler birlik ve beraberlik adına çalışıyoruz. Amacımız federasyonumuza yakışan şekilde Gaziantep için var olmaktır.



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Durdu Şekerci ise İstanbul'da Gaziantep kültürü, örf ve adetlerinin devam edeceğini belirterek, tanıtım günleri için Gaziantep'ten gelen esnafa teşekkür etti.