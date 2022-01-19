GAZİANTEP - TAG Otoyolu'nda ulaşım sağlanamıyor - Nurdağı Belediye Başkanı Kavak
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Nurdağı güzergahı bekleyen araçlar Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın konuşması GAZİANTEP - Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda çalışmalar hakkında bilgi verdi.
TARSUS, MERSİN (AA) - Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu Nurdağı güzergahı bekleyen araçlar
Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın konuşması GAZİANTEP - Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda çalışmalar hakkında bilgi verdi.