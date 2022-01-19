GAZİANTEP - TAG Otoyolu'nda ulaşım sağlanamıyor - Nurdağı Belediye Başkanı Kavak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GAZİANTEP - TAG Otoyolu'nda ulaşım sağlanamıyor - Nurdağı Belediye Başkanı Kavak

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Nurdağı güzergahı bekleyen araçlar Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın konuşması GAZİANTEP - Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda çalışmalar hakkında bilgi verdi.

TARSUS, MERSİN (AA) - Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu Nurdağı güzergahı bekleyen araçlar

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın konuşması GAZİANTEP - Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda çalışmalar hakkında bilgi verdi.

GAZİANTEP - TAG Otoyolu'nda ulaşım sağlanamıyor - Nurdağı Belediye Başkanı Kavak

GAZİANTEP - TAG Otoyolu'nda ulaşım sağlanamıyor - Nurdağı Belediye Başkanı Kavak

GAZİANTEP - TAG Otoyolu'nda ulaşım sağlanamıyor - Nurdağı Belediye Başkanı Kavak

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri

Ökkeş Kavak, Gaziantep, Tarsus, Adana, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title