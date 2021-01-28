Gaziantep'te tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti

Gaziantep'te tabancayla vurulan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Eşinden ayrılıp bir süre önce merkez Şehitkamil ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Maaşkuyu Caddesi'ndeki babaevine gelen F.D. (26), evde tabancayla vuruldu.

112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

F.D'nin babasının da aralarında olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Baba H.İ.S. ise sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Zanlının, olaydan sonra 155 Polis İmdat Hattını arayarak, "kızımı öldürdüm, gelin" dediği, emniyette verdiği ifadede ise kızının psikolojik sorunları olduğunu, intihar etmek isterken müdahale ettiği sırada tabancanın ateş aldığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan