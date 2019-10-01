Gaziantep şeker pancarı üreticinin yüzünü güldürdü

01.10.2019 12:18

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, 6 bin dekar alana ekili şeker pancarı hasadına başlandı. Üretici bu yıl 60 bin ton rekolte beklediği şeker pancarı fiyatlarından memnun.

İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 6 bin dekar alanda üretimi yapılan ve 10 gün önce hasadı başlanan şeker pancarında bu yıl 60 bin ton rekolte bekleniliyor. Pazar sıkıntısı yaşamadan alıcıya ulaşan şeker pancarı rekoltesiyle de üreticisini sevindiriyor. Dekar başına 7 ile 10 ton verim beklenen şeker pancarı için belirlenen taban fiyatının ton başı 300 lira olarak açıklanması, nakliye ücretlerinin de devlet tarafından karşılanması ve avans verilmesi üreticinin yüzünü güldürdü.

ŞEKER GİBİ GELDİ

Örtülü Mahallesi'nde 40 yıldır şeker pancarı üreten 60 yaşındaki Mehmet Kaçar, Yaklaşık 10 gün önce hasada başladık. Bu yıl 300 liradan fiyat belirlendi. Dekar başına 7 ile 10 ton hasat alıyoruz. Hasadı yapılan şeker pancarının tanesi 2 ile 4 kilo arasında değişmektedir. Pancar üretimi diğer ürünlere oranla daha iyi bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Avans almamızın yanında nakliye ücretinin de devlet tarafından ödenmesi. Bizlere şeker gibi gelmektedirö dedi.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Kemal Vural da, İslahiye ve Nurdağı ilçelerimizde, belirlenen kota oranında ekim yapılıyor. Her iki ilçemizde 6 bin dekarda üretimi yapılan şeker pancarında, 10 gün önce başlayan hasat devam ediyor. Şeker pancarında dekar başına 10 ton ile bu yıl 60 bin rekolte hedeflenmektedir. Pazar sıkıntısı olmayan şeker pancarı, diğer ürünlere oranla çiftçisini sevindiren ürün olarak karşımıza çıkmaktadırö diye konuştu.

Kaynak: DHA