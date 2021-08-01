GAZİANTEP - Şahinbey ilçesinde 5 katlı bina çöktü (2)

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 5 katlı boş bir bina çöktü.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 5 katlı boş bir bina çöktü.

Alınan bilgiye göre, Çağdaş Mahallesi 58 Sokak'taki 5 katlı bina, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Binanın boş olduğu ve olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin mahalledeki bekleyişi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak