Gaziantep Müzik Festivali'nden Otizme Destek

Gaziantep Üniversitesi'nde 19-20 Ekim tarihlerinde düzenlenecek "Gaziantep Müzik Festivali"nde ünlü şarkıcılar müzikseverlerle buluşacak.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi, Tohum Otizm Vakfı ve Gaziantep Otizm Vakfı'nın destekleriyle Voice Ajans tarafından organize edilen festival, aynı zamanda otizm konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Festival için alınan her bilet, Tohum Otizm ve Gaziantep Otizm Vakfı'ndaki çocuklar için de umut olacak. Kolpa Grubu, Ahmet Aslan, Merve Özbey, Erdem Kınay, Gökhan Bölükçü, Halil Sezai, Emrah Karaduman'ın konser vereceği etkinlikten elde edilen gelirin bir kısmı, bu vakıflara bağışlanacak.

- Festival programı

Gaziantep Üniversitesi Stadyumu'nda gerçekleştirilecek festival, 19 Ekim Cuma günü 18.30'da Kolpa Grubu'nun sahne almasıyla başlayacak. Festivalin ikinci konuğu ise Ahmet Aslan olacak. Günün kapanışını ise Merve Özbey ile Erdem Kınay yapacak.

20 Ekim Cumartesi günü de sahne Gökhan Bölükçü'nün olacak. Bölükçü'nün sahnesine, Çukur dizisi için düzenlediği "Haydar Haydar" türküsünde düet yaptığı ünlü oyuncu Nebil Sayın konuk olacak. Bir başka oyuncu Dilara Büyükbayraktar da sürpriz bir düetle Bölükçü'nün sahnesinde yer alacak.

Genç sanatçının ardından Halil Sezai, Gazianteplilerle buluşacak. Festivalin kapanışı ise Emrah Karaduman'la yapılacak.

Kurulan stantlarla da alternatif eğlencelerin yer alacağı festivalde, otizmli çocuklar da sahnede müzikseverleri selamlayacak.

Festivalin biletleri, Biletix ve şehirdeki yerel satış noktalarından alınabilecek.