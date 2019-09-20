Gaziantep kıbrıs gazisi yanılmaz suriye'ye göreve gitmeye hazırım

20.09.2019 14:40

Kıbrıs Gazisi Yanılmaz Suriye'ye göreve gitmeye hazırım

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Şube Başkanı İsmail Macit, Kıbrıs Gazisi Musa Yanılmaz'ı(66), ziyaret etti. Yanılmaz, Savaşta duyma duyusunu kaybetmesine rağmen vatan için göreve hazırımö dedi.

19 Eylül Gaziler Günü kapsamında, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit ve Dul Yetimleri Derneği İslahiye Şubesi Başkanı İsmail Macit ve beraberindeki Gaziler Kıbrıs Gazisi Musa Yanılmaz'ı evinde ziyaret ederek Türk Bayrağı hediye etti. İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta Fevzipaşa Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk babası Gazi Musa Yanılmaz, Kıbrıs Barış Harekatı'nda geçirdiği günleri anlatarak bugün yine çağırılsa vatanı savunmak için savaşa giceveğini söyledi.

'BUGÜN OLSA GÖREVE ÇAĞIRSALAR VATAN İÇİN KOŞA KOŞA SURİYE'YE GİDERİM'

9 Temmuz 1974'de İçel'den Kıbrıs'a hareket ederek, sabah çıkartmaya katıldıklarını anlatan Gazi Yanılmaz, öÇıkartmayı Girne'de yaparak çatışmaya girdik, birkaç gün sonra Magosa'ya geçtik. Magosa'da yoğun havan ateşiyle karşı karşıya kaldık. Yere düşen havan mermileri şemsiye gibi açılıyor her parçasıyla arkadaşlarım yaralanıyordu. Benimde top seslerinden kulak zarım patladı ama Magosa'yı da ele geçirdik. 14,5 ay Kıbrıs'ta kaldım, savaş sırasında aileme yazdığım mektuplarıma cevap alamadım. Savaş sonrası birliğime döndüğümde birikmiş 17 mektup alınca gözyaşlarıma hakim olamadım. Askerlik sonrası ameliyat olmama rağmen iki kulağım da şu an az duyuyor. Buna rağmen bugün olsa göreve çağırsalar vatan için koşa koşa Suriye'ye giderim dedi.

Gazi Musa Yanılmaz, kendisine hediye edilen Türk bayrağını evinin balkonuna asrak selam durdu.

Kaynak: DHA