Gaziantep Kent Konseyi'nden Yesemek değerlendirmesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep Kent Konseyi'nden Yesemek değerlendirmesi

Gaziantep Kent Konseyi'nden Yesemek değerlendirmesi
Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal - Haberler | Güncel

Gaziantep Kent Konseyince, Yesemek Açık Hava Heykel Atölyesinde yapılan çalışmalarla ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Gaziantep Kent Konseyince, Yesemek Açık Hava Heykel Atölyesinde yapılan çalışmalarla ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Sıtkı Severoğlu, İslahiye ilçesi sınırları içerisinde yer alan Yesemek Açık Hava Heykel Atölyesi'nin turizm açısından önemine dikkati çekti.

Devlet Su İşleri tarafından Yesemek yakınlarında yapımına başlanan barajın, tarihi ve kültürel değerlere zarar vermesinden endişe duyduklarını anlatan Severoğlu, konunun yeniden gözden geçirilmesini istediklerini kaydetti.

Toplantıya, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak, İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk, Gaziantep Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Özgür Girişken, Gaziantep Turizm Derneği Başkanı Tarık Aytekin, Mimarlar Odası Gaziantep Şube Başkanı-GAMOB Sekreteri Aslı Tezel, Gaziantep Müze Dostları Derneği Başkanı Dinçer Uğurluer, Gaziantep Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Erkan Özsavaş, GAFSAD Başkanı Hasa Yelken ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

30 Ağustos Zaferi, Galata Kulesi'nde özel ışık gösterisiyle kutlandı
30 Ağustos Zaferi, Galata Kulesi'nde özel ışık gösterisiyle kutlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Sultan Alparslan Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Ali Öztürk Umut Meraş Fatih Terim Ünal Karaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Gaziantep Kent Konseyi'nden Yesemek değerlendirmesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 15:24:24. #1.16#

title