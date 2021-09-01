Gaziantep Kent Konseyi'nden Yesemek değerlendirmesi

Gaziantep Kent Konseyince, Yesemek Açık Hava Heykel Atölyesinde yapılan çalışmalarla ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Gaziantep Kent Konseyince, Yesemek Açık Hava Heykel Atölyesinde yapılan çalışmalarla ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Sıtkı Severoğlu, İslahiye ilçesi sınırları içerisinde yer alan Yesemek Açık Hava Heykel Atölyesi'nin turizm açısından önemine dikkati çekti.

Devlet Su İşleri tarafından Yesemek yakınlarında yapımına başlanan barajın, tarihi ve kültürel değerlere zarar vermesinden endişe duyduklarını anlatan Severoğlu, konunun yeniden gözden geçirilmesini istediklerini kaydetti.

Toplantıya, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak, İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk, Gaziantep Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Özgür Girişken, Gaziantep Turizm Derneği Başkanı Tarık Aytekin, Mimarlar Odası Gaziantep Şube Başkanı-GAMOB Sekreteri Aslı Tezel, Gaziantep Müze Dostları Derneği Başkanı Dinçer Uğurluer, Gaziantep Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Erkan Özsavaş, GAFSAD Başkanı Hasa Yelken ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal