Gaziantep Kalesi'nde ışık ve ses gösterisi
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Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Gaziantep Kalesi'nde ışık ve ses gösterisi

29.10.2020 20:51 | Son Güncelleme: 29.10.2020 21:42

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Gaziantep Kalesi'nde ışık ve ses gösterisi yapıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Gaziantep Kalesi'nde ışık ve ses gösterisi yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Valilik iş birliğiyle düzenlenen programda, tarihi kaleye Türk bayrağı, kurtuluş mücadelesinden kareler ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının fotoğrafları yansıtıldı.

Gösteriyi evlerinden ve kale etrafından çok sayıda kişi izledi.

Gösterinin ardından hep birlikte İstiklal Marşı okundu.

Programa, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak da katıldı.

Gaziantep Kalesi'nde ışık ve ses gösterisi
Gaziantep Kalesi'nde ışık ve ses gösterisi
Gaziantep Kalesi'nde ışık ve ses gösterisi
Gaziantep Kalesi'nde ışık ve ses gösterisi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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