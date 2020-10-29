Gaziantep Kalesi'nde ışık ve ses gösterisi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Gaziantep Kalesi'nde ışık ve ses gösterisi yapıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Gaziantep Kalesi'nde ışık ve ses gösterisi yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Valilik iş birliğiyle düzenlenen programda, tarihi kaleye Türk bayrağı, kurtuluş mücadelesinden kareler ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının fotoğrafları yansıtıldı.

Gösteriyi evlerinden ve kale etrafından çok sayıda kişi izledi.

Gösterinin ardından hep birlikte İstiklal Marşı okundu.

Programa, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak