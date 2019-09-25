Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde ilk dersi Kurucu Rektör Nihat Hatipoğlu verdi

25.09.2019 15:55

Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2019-2020 eğitim öğretim yılında kapılarını öğrencilerine açtı. İlk dersi Kurucu Rektör ve YÖK üyesi Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu verdi.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Türkiye'nin en seçkinve her köşesinde ayrı bir güzellik barındıran Gaziantepve Teknoloji Üniversitesini tercih ettikleri için öğrencilere teşekkür etti. Rektör Hatipoğlu, öğrencilerin sorumluluklarının farkına varmaları gerektiğine vurgu yaparken, gençlerin, ülkenin ve milletin geleceği olduğunu hatırlattı.

Hatipoğlu, öğrencilere 2019-2020 eğitim öğretim yılınınhayırlı olmasını dilerken, "Vahiyle irfanı, akılla vicdanı, tecrübeyle bilimi harmanlayarak hem ülkemizin hem de dünyamızın ortak mirasına katkılarınıza destek vereceğiz. Bu üniversite inşallah bunlara kapı açacak." dedi.

"2023 VİZYONUNU GERÇEKLEŞTİRECEK GENÇLER SİZLER OLACAKSINIZ"

Hatipoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Sevgili Öğrenciler, Ocak 2019 yılında rektör olarak atandığım Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde YÖK tarihinde pek örneği olmayan hızda 2 adet fakülteye öğrenci alımı gerçekleştirdik. Açılan bölümlere siz sevgili öğrencilerimizin gösterdiği ilgi ile ülke ortalamalarının çok üstünde bir doluluk oranı elde ettik. Devletimizin ortaya koyduğu 2023 vizyonunu gerçekleştirecek gençler sizler olacaksınız. Bu bağlamda üniversitemizin adına yakışır şekilde İslam, Bilim ve Teknoloji'de dünyada ses getirecek ve geleceğe yön verecek donanımlı bireyler olmanız için var gücümüz ile gayret göstermekteyiz.

"BÖLGEDE YÜKSELEN ÜNİVERSİTE OLACAĞIZ"

Gelecek yıl açılmasını planladığımız araştırma laboratuvarları ve bölümler ile bölgede yükselen bir üniversite olacağız. Sizleri en iyi şekilde yetiştirip hem mesleğinin gereğini hem de insanlığının gereğini en iyi şekilde yerine getiren bireyler olarak yetiştirmek için gayret edeceğiz."