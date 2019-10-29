Gaziantep islahiye'de cumhuriyet bayramı coşkuyla kutlandı

29.10.2019 16:37

İslahiye'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, 29 Ekim Cumhuriyetin Bayramı coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yılı Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene, İslahiye Kaymakamı Muhammet Lütfi Kotan, 106'ncı Topçu Alayı Komutanı Albay Ömer Şahin Selvi, Belediye Başkanı Kemal Vural, Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Vahit Sağfıç, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, askeri erkan, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gazi ve şehit aileleri ile öğrenciler katıldı.

Kaymakam Kotan, Alay Komutanı Albay Selvi ve Belediye Başkanı Vural'ın alandakilerin bayramını kutlamasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Törende konuşan Kaymakam Kotan, 1923 yılında bizim binlerce yıllık devlet geleneğimizin toprakla buluşan son fidanı olarak doğdu. Bugün Türkiye Cumhuriyeti bir yanda köklerine sımsıkı sarılan, diğer yanda semaya doğru daha fazla yükselen, kendi gövdesiyle birlikte geniş bir alanda güvenin, huzurun, umudun adı olmuştur. Gazi Mustafa Kemal'in bizler vasiyeti muasır medeniyetin üzerine çıkmaktır. Sınır komşularımız olan Irak ve Suriye'de Cumhuriyet ama demokrasi olmadığı için neler yaşandığını görüyoruz, kan gövdeyi götürdü, milyonlarca insan evinde oldu. Yüzbinlerce masum canında oldu yüzden kendi cumhuriyetimizi, demokrasimize sahip çıkalım. Türkiye'yi Irakta, Suriye'den farklı kılan cumhuriyeti ile birlikte demokrasisidir. PKK terörünün en büyük hedefi Kürtler ile Türkler arasında kapanmaz aralar açmaktır. Yaptığı bütün eylemlerin hedefi buydu Çok şükür bu emellerine ulaşamadılar. Tarihin görmüş olduğu en melanet terör eylemlerini ardı ardına 40 yıldır yapılmasına rağmen bu ülkede bunu başaramadılar. Ülke içinde başaramadılar tezgahın bir ayağını uluslar arası boyuta attılar. Asla tuzaklara düşmemeliyiz, birlik ve beraberliğimizde asla taviz vermemeliyiz. Kürt'sün, Türk'sün, Alevi'sin asla dillendirmemeliyiz. Bu oyunlara asla gelmemeliyizö dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler gösteriler sergiledi.

Kaynak: DHA