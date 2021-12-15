Gaziantep'ten gönderilen toprak ve bayrak Malatya'ya ulaştı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında gönderilen toprak ve bayrak Malatya'ya ulaştı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında, gazi şehrin savunmasında kanlarını, canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle anmak amacıyla gönderilen toprak ve Türk bayrağı Vali Aydın Baruş tarafından teslim alındı.

Valilik makamında gerçekleşen teslim töreni öncesinde öğrenci Barış Özsincan, Antep halkı adına heyeti merkeziye tarafından yazılan "Bu şehirde taş taş üstünde kaldıkça ve bir Türk sağ oldukça bu şehir kapılarını size açmayacak ve Türk'ün kim olduğunu burada da göreceksiniz. Kalemize beyaz bayrak çekmemizi istiyorsunuz. Biz Albayrak çekeriz." mesajını okudu.

Öğretmen Ökkeş Aytulu ise şehitlikten alınan toprak ile 25 Aralık'ta Gaziantep'te düzenlenecek olan 100. yıl program davetiyesini Vali Baruş'a takdim etti.

Şanlı Türk bayrağını teslim almaktan dolayı onur duyduğunu belirten Vali Baruş, şunları kaydetti:

"Gaziantep göstermiş olduğu kahramanlıklar nedeniyle 1921 yılında TBMM tarafından gazi ünvanı ile şereflendirildi. Her şehre nasip olmayan bir unvandır. Şahinbey'in torunları Kurtuluş Savaşımıza da güç veren çok büyük bir kahramanlık destanı yazdılar. Gaziantep halkını canı gönülden tebrik ediyorum. İnşallah Antep'in çocukları ataları olan Şahinbey'e ve dedelerine yakışır evlatlar olurlar ve bu şanlı bayrağı kalelerinde dalgalandırmaya devam ederler."