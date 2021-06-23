Gaziantep'in glütensiz lezzetleri Türkiye'ye dağılıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 yıl önce çölyak hastaları için kurulan "Glütensiz Bir Başka Kafe", yöresel lezzetleriyle hazırlanmış mamulleri online satışlarla Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırılıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 yıl önce çölyak hastaları için kurulan "Glütensiz Bir Başka Kafe", yöresel lezzetleriyle hazırlanmış mamulleri online satışlarla Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırılıyor.

Mutfağıyla UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilerek adını tüm dünyaya duyuran "Gastronomi kenti" Gaziantep'te çölyak hastaları da unutulmuyor. Buğday, arpa, yulaf ve çavdar gibi tahıllarda bulunan glütene hassasiyetleri nedeniyle her lezzeti tadamayan çölyak hastaları için unlu mamullerden yöresel lezzetlere birçok ürünün imal edildiği "Glütensiz Bir Başka Kafe" artık online olarak Türkiye'ye hizmet veriyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Serdar Tolay, AA muhabirine, çölyak hastaları ve glutensiz beslenmek isteyen vatandaşlar için "Glütensiz Bir Başka Kafe"yi hayat geçirdiklerini hatırlattı.

Türkiye'de ilk defa bir kamu kuruluşunun böyle bir hizmeti hayata geçirdiğini ifade eden Tolay, "Burası, çölyak hastalarının yanı sıra engelli bireylerin çalıştığı, onların servis elemanı olarak kullanıldığı korumalı işyeri kanuna göre kurulmuş müessese. Korumalı işyeri olarak hizmet vermekte. Engelli olan kişilere mesleki anlamda iş istihdamı sağlanmış, iş gücünden faydalanması fırsat verilerek görev almaları sağlandı." dedi.

Çoğu belediyenin glütensiz un dağıttığını anımsatan Tolay, şöyle devam etti:

"Ama burası farklı. Öyle ki kafemizde 300 çeşit ürün üretiliyor. 'Gel-al' yöntemiyle hazır ürünleri alabiliyorlar. Gaziantep'te marketlere girdik. Ulaşılabilirlik konusunda 'bir şey yapmalıyız' diye düşündük. Hizmeti vatandaşımızın ayaklarına götürmeye başladık. Pandemi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok yenilikler getirdi. Karantinalar dolayısıyla çölyak hastalarımız da evden çıkamadı. Türkiye geneli ne yapalım derken online satışa döndük. Akıllı telefonlarımızda mobile uygulama üzerinde çalışmaktayız. Yemek, gıdayla ilgili online satış siteleri var. Onların da sitesinde yer almaya başlayacağız. Dolayısıyla çölyak hastaları için kolay ulaşılabilir hale getirmeye çalışıyoruz."

"Temel hedefimiz ihtiyaçları gidermek"

Ürünlerin iki gün içerisinde il dışındaki vatandaşlara ulaştırıldığını anlatan Tolay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sipariş üzerine çalışıyoruz. Gaziantep'teki talepleri aynı gün, il dışından olanları iki gün içerisinde ulaştırıyoruz. Pandemi koşulları nedeniyle sıcak ikramlara ara vermiştik. Yeniden hizmet vermeye başladık. Sipariş olarak paketlenecek her ürün gönderiliyor. Bizim temel hedefimiz ihtiyaçları gidermek. Kafeye gelip, oturarak hizmet alıyorlar. Eve servis ediliyor, online satışımız henüz yeni. Bu ayın başı itibarıyla başladık. Online satışta gün gün artan trend izliyoruz. 2021 yılının ilk 6 ayında 6 bin kişiye ulaştık. Şimdi online satışlarla 100 bin rakamını hedefliyoruz."

Tolay, bu hedef doğrultusunda üretim kapasitelerini artırmak için Hasan Celal Güzel Parkı içerisinde yeni bir üretim tesisi kurulduğunu anımsatarak, artan taleplerden memnun olduklarını ve glütensiz beslenmek isteyen vatandaşların "birbaskakafe.com" adresinden sipariş verebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal