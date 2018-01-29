Gaziantep'in En Büyük Serası

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yapımı devam eden ve önümüzdeki günlerde hizmete açılacak olan Park ve Bahçeler Müdürlüğü hizmet binası ile Gaziantep'in en büyük serasını inceledi.

Hem ülke ekonomisine hem de belediye bütçesine katkı sağlayacak çok sayıda nitelikli proje hayata geçiren Fadıloğlu, önümüzdeki günlerde önemli bir projeyi daha halkın hizmetine sunacak. Şehitkamil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü için 26 bin 200 metrekare alan üzerine yapılan, içerisinde sera, atölye binası, güneş enerji santrali ve idari binanın bulunacağı tesis, önümüzdeki günlerde hizmete açılacak. Alanda AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer ile inceleme yapan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, metraj olarak Gaziantep'teki en büyük sera olma özelliğini taşıyan tesisin önemli faydalar sağlayacağını söyledi. İncelemeler sonrası değerlendirmede bulunan AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, çalışmaların memnuniyet verici olduğunu söyledi. Yapılan tesise ilişkin konuşan Uzer, "İnanılmaz, müthiş bir yer olmuş. Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bugün Başkanımız ile birlikte büyük bir hayranlıkla yeni yapılan Şehitkamil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü hizmet birimini, sera tesisini ve atölyeleri gezdik. İnanılmaz, müthiş bir yer olmuş. Burası yalnız Şehitkamil ilçemize değil Gaziantep'teki tüm belediyelerimizin de ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte. Yılın 12 ayı boyunca ihtiyaç duyulan mevsimlik bitkileri burada üretmek mümkün olacak. Buradaki atölyelerde üretilecek ürünler hem maliyet hem de kalite olarak vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet edecek. Bunun için çok güzel bir ortam oluşturulmuş. Allah, Belediye Başkanımızdan razı olsun. Her fırsatta belediyemizin yaptığı bu yenilikçi güzel çalışmaları görüyoruz ve iftihar ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın belediyecilikteki başarısını hepimiz biliyoruz. Gelişimimizi ve devamlılığımızı belediye başkanlarımızın halkın günlük yaşamlarına dokunacak çalışmalarına borçlu olduğumuzu da görüyoruz. Yerelde belediyelerimiz, genelde hükümetimiz bu ülkede yaşayan vatandaşlarımızın daha güzel şartlarda yaşaması için el birliğiyle çalışarak geleceğe doğru yürüyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP