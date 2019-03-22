Gaziantep'in En Büyük Mahallesi Karataş

Gaziantep'in nüfus bakımından en büyük mahallesinin Karataş olduğu bildirildi.

TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2018 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre ilin nüfus bakımından en büyük mahallesinin Karataş olduğu belirtildi. 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Türkiye nüfusunun 82 milyon 3 bin 882 kişi, Gaziantep'in nüfusununsa 2 milyon 28 bin 563 kişi olduğu aktarıldı.

Gaziantep'in nüfusunun tüm Türkiye'nin yüzde 2,5'i kadar nüfusa sahip olduğu ve tüm iller içinde bu bakımdan 9. sırada yer aldığı ifade edilen açıklamada, "Gaziantep'in en büyük beş mahallesi sırasıyla Karataş, Yeditepe, Şahintepe, Güneykent ve Güneş mahalleleri oldu. Daha sonra Şehitkamil ilçesinin Batıkent, Seyrantepe ve Güvenevler mahalleleri geliyor. 9 ve 10. büyük mahalleler ise Şahinbey ilçesinden Akkent ve Şehitkamil ilçesinden Atatürk mahalleleri oldu." ifadelerine yer verildi.

Karataş Mahallesi'nin 2018 yılı nüfusunun 44 bin 137 kişi olduğu belirtilen açıklamada, "2016 yılında 41 bin 715 kişi olan nüfus, 2017 yılında 43 bin 733'e yükseldi. Karataş'ın nüfusu yaş gruplarına göre incelendiğinde en çok 10-14 yaş grubundaki bireylerin olduğu görüldü. 0-4 yaş grubunun ise en çok Güneş Mahallesi'nde bulunduğu gözlemlendi." açıklamasında bulunuldu.

Kaynak: AA