Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. Yıl Dönümü

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Karakan mesajında, Türk milletinin tarihin her döneminde hür yaşadığını belirterek, "Biz, bağımsızlığımızı kaybetmektense ölmeyi tercih eden bir milletiz. Tarihi şanlı zaferlerle dolu olan milletimiz, Birinci Dünya Savaşının ardından başlattığı Kurtuluş Savaşı ile vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına olan bağlılığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ben Anteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki, onlar Antep'i değil Türkiye'yi kurtardılar" şeklindeki övgü dolu sözünü hatırlatan Başkan Karakan, mesajında şöyle devam etti:

"97 Yıl önce tarihin en büyük kahramanlık destanlarından birini yazan Gaziantepliler, Kurtuluş Mücadelesinin başlatılmasında ve başarıya ulaşmasında da öncü oldular. 11 ay boyunca her türlü yokluğa ve yoksulluğa rağmen modern silahlara sahip ve sayıca çok üstün olan düşman kuvvetlerine karşı tarihin en büyük destanlarından birini yazan Gazianteplilerin mücadele ruhu, esir yaşamaktansa ölmeyi yeğleyenlerin ruhudur. O mücadele ruhunu iyi anlamak ve gelecek kuşaklara aktarmak asli görevimiz olmalıdır. 97 Yıl önce işgal edilmek istenen Gaziantep'te, çelik ve barut, inancın, azmin ve imanın karşısında yenik düşmüştür. Yokluk varlığı yenmiştir. Maneviyat maddiyatı yenmiştir. Özgürlük, emperyalizmi yenmiş, esaretin zincirini kırmıştır. Bu vesile ile Gazi kentimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümünü coşkuyla kutlarken, vatan savunmasında hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." - GAZİANTEP

Kaynak: İHA