Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 96. Yıl Dönümü

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Şahin, mesajında, 25 Aralık tarihinin, bir şehir halkının namus ve hürriyetini çiğnetmemek için 96 yıl önce silahsız ve cephanesiz bir şekilde on ay dokuz gün boyunca bir taraftan düşmanla, diğer taraftan da açlık ve yoklukla verdiği onurlu mücadelenin unutulmaması ve unutturulmaması gereken yıl dönümü olduğunu belirtti.



Gaziantep savunmasının, yokluk ve açlıkla mücadele ederken bile düşmana geçit vermeyen, teslim olmayan Antep halkının vatan, millet aşkıyla, boyunduruk altına girmeyi reddeden kararlılığıyla, silahları olmasa bile kalplerindeki iman gücü ve yumruklarıyla yazdıkları kahramanlık öyküsü olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:



"Gazi şehir, 6 bin 317 evladını şehit vererek hiçbir yerden yardım ve destek almadan 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum' inancıyla Ayıntap'ı düşman işgalinden kurtarmış ve 'Gazi'lik onuruna nail olmuştur. Bu kahraman halk, annesinin iffetine saldıran Fransız askerlerine taş atarak karşı koymaya çalışan ilk şehidi 14 yaşındaki Kamil'i, köprübaşındaki kararlı mücadelesiyle, 'Düşman askeri cesedimi çiğnemeden Antep'e giremez' diyen Şahinbey'i, 'Vurun Antepliler namus günüdür' diyen Karayılan'ı ile 'Ya İstiklal ya İzmihlal' kararlılığıyla işgale direnmiştir. Gaziantep'in kurtuluş mücadelesinden ilham alarak ülkemiz, milletimiz için çok çalışmaya devam edeceğiz. Al bayrağımızın göklerde özgürce dalgalanması için gerektiğinde canımızı vermekten kaçınmadan bize bırakılan mirasa, kutsal emanetimize sahip çıkacağız. Birliğimizden, dirliğimizden taviz vermeden geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz."



-GBC Başkanı Kurt



Gaziantep Basın Cemiyeti (GBC) Başkanı Arif Kurt da yayımladığı mesajda Gaziantep'in bağımsızlık mücadelesinin tarihte ayrı bir yeri olduğunu vurgulayarak, Gaziantep'in kurtuluşunun yalnızca bölgeye değil dünyaya örnek olduğunu dile getirdi.



Bağımsızlık mücadelesiyle kendi topraklarını savunan Gazianteplilerin bugün de aynı ruhu taşıdığına inandığına dikkati çeken Kurt, "Gazi şehrimiz o yıllarda nasıl bir işgal girişimi ve buna karşı bir istiklal mücadelesi verdiyse bugün de yaşamakta olduğumuz durum benzer bir konumdadır. 96 yıl önce tek yürek olup topraklarını koruyan Gaziantep, bugün de özellikle bölgede oynanan oyunlara ve teröre karşı sert duruşu ile o dönemin ruhunu taşıdığını ispat ediyor." ifadelerini kullandı.



Kurt, Gazianteplilerin kurtuluş gününü kutladı.



Oğuzeli Belediye Başkanı Kılıç



Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ise kurtuluş mücadelesinde Gaziantep nüfusunun 4'te 1'inin şehit olduğunu belirterek "Antep Savunması"nın Türk tarihine Şehit Kamil, Şehit Şahinbey, Karayılan, Özdemir Bey gibi kahramanlar kazandırdığını kaydetti.



Kılıç, Gaziantep Savunması'nın eşine tarihte bir daha rastlanmayan bir destan olduğuna işaret ederek "Bir kentin bu şanlı savunması yalnız Türklerin değil bütün insanlık dünyasının hayret, takdir ve hürmetini kazanmıştır. Bu büyük zaferin 96. yıl dönümünde tüm şehitlerimizi bir kez daha saygıyla ve minnetle anıyoruz." dedi.