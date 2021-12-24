Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşu gösteri uçuşuyla kutlandı - Haberler
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Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşu gösteri uçuşuyla kutlandı

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşu gösteri uçuşuyla kutlandı
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Kültür Sanat

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında akrobasi timi gösteri uçuşu yaptı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında akrobasi timi gösteri uçuşu yaptı.

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı "Çelik Kanatlar" akrobasi timi, Gaziantep Kalesi ve çevresinde helikopterle yaklaşık yarım saat süren uçuş gerçekleştirdi.

Gökyüzünde yaptığı hareketlerle izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatan "Çelik Kanatlar" helikopterini, bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşu gösteri uçuşuyla kutlandı

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşu gösteri uçuşuyla kutlandı

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşu gösteri uçuşuyla kutlandı

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşu gösteri uçuşuyla kutlandı

AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri

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