Gaziantep Hayvanat Bahçesi ziyarete açılıyor
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Gaziantep Hayvanat Bahçesi ziyarete açılıyor

Gaziantep Hayvanat Bahçesi ziyarete açılıyor
Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal - Haberler | Güncel

Gaziantep Hayvanat Bahçesi, 1 Eylül'den itibaren yeniden ziyarete açılıyor.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi, 1 Eylül'den itibaren yeniden ziyarete açılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, artan hava sıcaklıkları nedeniyle olası orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla Gaziantep Valiliğinin kararı doğrultusunda yaklaşık 1 aydır kapalı tutulan dünyanın en büyük hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, yeniden ziyaretçilerle buluşacak.

Yarın itibariyle yasağın sona ereceği ifade edilen açıklamada, ziyaretlerin 09.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilebileceği bildirildi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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