GAZİANTEP HAVA DURUMU: 21 Mart Cuma Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep haftalık hava durumu tahmini
Gaziantep'te yaşayan vatandaşlar, 21 Mart 2025 Cuma günü hava durumunu yakından takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, şehirde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Peki, 21 Mart 2025 Cuma günü Gaziantep'te hava nasıl olacak, yağmur bekleniyor mu? İşte, güncel Gaziantep hava durumu tahminleri…
Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, Gaziantep'te de sıcaklıklarında ani değişimlere neden oluyor. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 21 Mart 2025 Cuma günü için hazırladığı hava durumu raporlarını dikkatle takip ediyor. Peki, 21 Mart 2025 Cuma günü Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak? Gaziantep'te hava nasıl? İşte, detaylar...
GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, 21 Mart 2025 Cuma günü Gaziantep'te parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklıkların en yüksek 10°C, en düşük 0°C seviyelerinde olması öngörülüyor. Yağış ihtimali bulunmazken, nem oranının %80 civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın ise saatte 13 km hızla hafif esmesi tahmin ediliyor.