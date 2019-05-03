Gaziantep Halısında 14 Bin Kişi Yürüdü

Dünya halı sektörünü Gaziantep'te buluşturan DomotexTurkey Halı fuarı 89 ülkeden 14 binin üzerinde sektör profesyonelini ağırladı.

27-30 Nisan 2019 tarihlerinde Gaziantep Ticaret Odası (GTO) öncülüğünde, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) ve Gaziantep Halıcılar Odası (GHO) işbirliğinde Hannover FairsTurkey Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen "DOMOTEX Turkey Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarını" 14.309 sektör profesyoneli ziyaret etti.

Ziyaretçi sayısı yüzde 20 arttı

30 Nisan'da son bulan DomotexTurkey Halı Fuarını değerlendiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım "Hedeflediğimiz gibi kendi rekorumuzu kırdık. Ziyaretçi sayımızda yüzde 20 artış sağladık" dedi.

Gaziantepli halıcılara teşekkür eden Yıldırım, "Yüz akımız halı sektörü için Ticaret Odası olarak 12 yıldır düzenlediğimiz fuarlar ile sektörün küresel pazarlara taşınmasına aracılık ediyoruz. Paydaşlarımız Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği, Gaziantep Halıcılar ve Dokumacılar Odası ile tek hedefimiz sektörün başarısını sürdürülebilir kılmak. Hannover FairsTurkey Fuarcılık ile birlikte 27-30 Nisan tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz fuarda gördük ki bu hedefe ulaşmak için gücümüz var. Bu gücü yaratan Gaziantepli halıcılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Fuarın organizasyonunda sektör temsilcilerinin taleplerini dikkate aldıklarını vurgulayan Yıldırım, "Sektör temsilcilerimiz bu fuarın İstanbul Uluslararası Ev Tekstili Fuarının akabinde düzenlenmesinin profesyonel ziyaretçiler için daha verimli olacağı görüşündeler. Fuar ziyaretçi sayısındaki yüzde 20 artış da bu öngörüyü doğruladı. DomotexTurkey 2019'a 14 ülkeden 203 katılımcı firma 89 ülkeden 14 binin üzerinde ziyaretçi ile önemli bir başarıya imza attı" şeklinde konuştu.

Yıla damgasını vuran bir fuar gerçekleştirdik

DOMOTEX Turkey'in Türkiye halı ve zemin kaplamaları sektörünü uluslararası alanda yine büyük bir başarıyla temsil ettiğini belirten Hannover FairsTurkey Fuarcılık Genel Müdür Yardımcısı Belkıs Ertaşkınise fuara ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları ifade etti:

"Almanya, ABD ve Çin'de düzenlediğimiz DOMOTEX fuarlarından sonra Gaziantep'te düzenlediğimiz DOMOTEX fuarında dünya genelinden pek çok önemli satınalmacıyı, ülkemizin değerli firmaları ile biraraya getirdik. Türkiye makine halısı sektörünü hedef ülke pazarlarıyla bir araya getirdiğimiz fuarda bu yıl ABD, Belçika, Çin, Danimarka, Endonezya, Fransa, Hindistan, İngiltere, İran, Polonya, Özbekistan, Türkmenistan ve Ürdün gibi 14 farklı ülkeden katılımcı firmalarımızı Gaziantep'te ağırladık. Halı ve zemin kaplamaları alanında dünyanın en önemli uluslararası organizasyonu olan DOMOTEX Turkey ileyıla damgasını vuran bir fuarı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu noktada aynı amaç için beraber yol aldığımız ve desteğini esirgemeyen değerli paydaşlarımıza da bir kez daha teşekkür ediyoruz." - GAZİANTEP

Kaynak: İHA