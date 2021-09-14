Gaziantep Emniyet Müdürü Başbuğ, AA Gaziantep Bölge Müdürü Kocalar'ı ziyaret etti
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel
Gaüziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar'ı ziyaret etti.
Gaüziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar'ı ziyaret etti.
Başbuğ, Kocalar'dan AA'nın çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kocalar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ziyaretin ardından Kocalar, Başbuğ'a AA'nın hazırladığı Türkiye Cumhuriyeti tarihine ışık tutacak belge niteliğindeki "100 Yıllık Türkiye" kitabını takdim etti.
AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri