Gaziantep Emniyet Müdürü Başbuğ, AA Gaziantep Bölge Müdürü Kocalar'ı ziyaret etti - Haberler
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Gaziantep Emniyet Müdürü Başbuğ, AA Gaziantep Bölge Müdürü Kocalar'ı ziyaret etti

AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel
Gaziantep Emniyet Müdürü Başbuğ, AA Gaziantep Bölge Müdürü Kocalar'ı ziyaret etti

Gaüziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar'ı ziyaret etti.

Gaüziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar'ı ziyaret etti.

Başbuğ, Kocalar'dan AA'nın çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kocalar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaretin ardından Kocalar, Başbuğ'a AA'nın hazırladığı Türkiye Cumhuriyeti tarihine ışık tutacak belge niteliğindeki "100 Yıllık Türkiye" kitabını takdim etti.

AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Gaziantep Emniyet Müdürü Başbuğ, AA Gaziantep Bölge Müdürü Kocalar'ı ziyaret etti - Haberler
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