Gaziantep'e yatılı hafızlık Kur'an kursu
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Gaziantep'e yatılı hafızlık Kur'an kursu

28.02.2021 13:43 | Son Güncelleme: 28.02.2021 13:43
Gaziantep'e yatılı hafızlık Kur'an kursu

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Şahinbey ilçesinde yapılacak Yatılı Hafızlık Kur'an kursu için protokol imzalandı.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Şahinbey ilçesinde yapılacak Yatılı Hafızlık Kur'an kursu için protokol imzalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, protokol törenine Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ile hayırseverler Ökkeş Eruslu ve Kahraman Eruslu katıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vali Davut Gül, kursun açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hayırseverimiz Ökkeş Eruslu hayır işlerine önderlik ediyor, organizasyonlarda görev alıyor ve kendisi maddi olarak katkıda bulunuyor. 70 kişilik hafızlık Kur'an kursunun ilimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Eruslu ailesinin geçmişte de Gaziantep'e önemli eserler kazandırdığını ifade ederek kursun hemen yanında İmam Hatip ve cami olduğunu belirtti.

Hayırseverler Ökkeş Eruslu ve Kahraman Eruslu da kurs yaptırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Cenabı Hak kalan ömrümüzü geçen ömrümüzden daha hayırlı kılsın. Allah'ın rızasına uygun hayırlar yapmayı cümlemize nasip eylesin. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Allah sayılarını arttırsın." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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