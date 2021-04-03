GAZİANTEP - (DRONE) Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel
Gaziantep Kalesi ve çevresinin havadan drone ile görüntülenmesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın havadan görüntülenmesi Gaziantep kent merkezinin havadan görüntülenemsi GAZİANTEP- Yeni tip koronavirüs mücadelesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanların...
Gaziantep Kalesi ve çevresinin havadan drone ile görüntülenmesi
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın havadan görüntülenmesi
Gaziantep kent merkezinin havadan görüntülenemsi GAZİANTEP- Yeni tip koronavirüs mücadelesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak