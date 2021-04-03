GAZİANTEP - (DRONE) Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
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GAZİANTEP - (DRONE) Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Gaziantep Kalesi ve çevresinin havadan drone ile görüntülenmesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın havadan görüntülenmesi Gaziantep kent merkezinin havadan görüntülenemsi GAZİANTEP- Yeni tip koronavirüs mücadelesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanların...

Gaziantep Kalesi ve çevresinin havadan drone ile görüntülenmesi

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın havadan görüntülenmesi

Gaziantep kent merkezinin havadan görüntülenemsi GAZİANTEP- Yeni tip koronavirüs mücadelesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi.

GAZİANTEP - (DRONE) Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
GAZİANTEP - (DRONE) Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
GAZİANTEP - (DRONE) Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
GAZİANTEP - (DRONE) Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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