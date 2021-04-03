GAZİANTEP - (DRONE) Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Gaziantep Kalesi ve çevresinin havadan drone ile görüntülenmesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın havadan görüntülenmesi Gaziantep kent merkezinin havadan görüntülenemsi GAZİANTEP- Yeni tip koronavirüs mücadelesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanların...