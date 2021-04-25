Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden ihalede usulsüzlük iddialarına ilişkin açıklama
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden ihalede usulsüzlük iddialarına ilişkin açıklama

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden ihalede usulsüzlük iddialarına ilişkin açıklama
Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar - Haberler | Güncel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, doğal gıda ürünleri ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, doğal gıda ürünleri ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, haberlere konu olan 2 milyon 668 bin liralık doğal gıda ürünleri ihalesinin 9 Aralık 2020 tarihinde yapıldığı, 11 Aralık 2020 tarihinde sözleşme imzalandığı ve işin ihale tarihinden iki gün önce başlatıldığının belirtildiği ifade edildi.

Söz konusu doğal gıda ürünleri alımının 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinde belirtilen istisna kapsamında yapıldığı aktarılan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Bahse konu istisna maddelerinden biri de 'Üreticilerinden ya da bunların ortaklarından (kooperatiflerden) tarım ve hayvancılıkla ilgili ürün alımlarıdır. Burada yasanın amacı tarım üreticilerini desteklemektir. Belediyemiz de bu istisna kapsamında hem bölgemizde tarım üretimi faaliyetinde bulunan Ezogelin Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifinin ortakları olan kadın üreticilerimizi desteklemek hem de kovid-19 pandemi sürecinde testleri pozitif çıkan vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımızın bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla dağıtımı sağlanan baharat ve doğal gıda ürünü alımı gerçekleştirilmiştir. Pandeminin etkilerini azaltmak için acilen alınması gereken tedbirlerin en etkililerinden biri olan bu alım kapsamında 35 bin adet şifa paketi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza acilen dağıtılmıştır. Diğer taraftan istisna kapsamında yapılan bahse konu baharat ve doğal gıda ürün alımı sonuçlarının Ekap'a girilmesi sadece prosedürden ibaret olup yasanın istisnalar maddesine ve dolayısıyla tamamen yasaya uygun olarak gerçekleştirilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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