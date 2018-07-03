Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den beşiz bebeklere ziyaret

Beşiz bebeklere tam altın hediyesi

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, beşiz doğum yapan Sibel ve İbrahim Esen çiftini hastanede ziyaret ederek bebeklere tam altın hediye etti

Gaziantep'te 7 yıl önce evlenen Selda ve Hüseyin ismini verdikleri çocukları bulunan Sibel Esen ve İbrahim Esen çiftinin, 28 haftalıkken erken doğumla 1'i kız, 4'ü erkek beşizleri dünyaya gelmişti. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 7 aylık ve ortalama 1 kilo ağırlığında, sezaryenle doğan bebeklerden kız olana, doğuma giren Dr. Aslıhan Abbasoğlu'nun ismi verildi. Erkek bebeklere ise 'Ahmet', 'Berat', 'Mesut' ve 'Selim' isimleri verilmişti. Beşizleri olan Esen çiftini, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Milletvekili Derya Bakbak ile Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu hastanede ziyaret etti. Ziyarette bebeklere altın takan ve aile ile sohbet eden Başkan Şahin, beşizlerin gerekli ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söyledi. Daha önce üçüz ve dördüz bebeklere şahit olduğunu, beşizleri ise ilk kez gördüğünü söyleyen Şahin, "Bebeklerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Çocuklarımız çok sağlıklılar. Doktorlarımız ve ekiplerine çok teşekkür ederiz. Çocuk çok önemli, aile çok önemli. Burada çocuklarımızın sağlıklı büyümesi için gerekli her şey yapılıyor. Bizler de yerel yönetimler olarak ailenin ihtiyaçları doğrultusunda neler yapılması gerekiyorsa yapmaya ve bununla alakalı süreci takip etmeye geldik. 5 evladı büyütmek kolay değil, sosyal destek gerekiyor. Biz belediyeler olarak çeşitli projelerle her bebeğimize 'Hoş Geldin Bebek' diyerek gidiyoruz. Şimdi beşizimiz olunca bunu beş katına çıkarmak durumundayız. Her türlü desteği vereceğiz. Bebekler, bizim bebeklerimiz. İnşallah bebeklerimiz güzel bir şekilde yetişecekler" diye konuştu.

Bebeklere tam altın hediye eden Şahin ve Tahmazoğlu, bebekleri ziyaret ettikten sonra bebeklerin doktorları ile de bir süre görüşerek bebeklerin durumu ile ilgili bilgiler aldı.