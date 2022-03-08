Gazi Üniversitesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çifte program

Gazi Üniversitesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle biri "Türk Dünyasında Alp Kadın" sempozyumu, diğeri "Yönetimde Kadın Olmak" konulu panel olmak üzere bugüne özel iki ayrı program düzenledi.

Gazi Üniversitesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla rektörlük binasındaki Mimar Kemaleddin Konferans Salonu'nda kadınlar için iyi ayrı program düzenlendi. İlk olarak Gazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen "Türk Dünyasında Alp Kadın" uluslararası sempozyumunun açılış programı yapıldı. Açılışta birçok akademisyen seçtiği konularla ilgili sunumlar gerçekleştirdi. Program davetlisi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy ise "Ahmet Cevad'ın Kahraman Hayat Yoldaşı: Şükriye Hanım" içerikli bir konuşma yaptı. Program, kadın ok sporcularının gösterisi ile son buldu. Gazi Üniversitesi'nin bugün için düzenlediği bir diğer program da "Yönetimde Kadın Olmak" paneli oldu. Panele Türkiye'nin çeşitli kurumlarında yöneticilik yapan birçok kadın, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Panelin açılış konuşmasını ise Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız gerçekleştirdi.

"Kadına verilen değerle topluma verilen değer, her zaman birbiriyle doğru orantılıdır"

Yaptığı konuşmada kadının öneminden bahseden Rektör Yıldız, Türk sosyal hayatının temelini oluşturan kadınların toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsur olduğunun altını çizerek, "Bugün ise ülkemizin ekonomisi, siyaseti, sosyal hayatı ve demokrasisi gelişirken, bu sürece en büyük katkıyı veren yine kadınlarımız olmuştur. Türk sosyal hayatının temelini oluşturan kadınlar toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsurudur. Binlerce yıllık kökleşmiş özellikleri itibarıyla Türk kültür ve tarihiyle devlet geleneği içerisinde kadının toplumsal ve siyasi rolünü değerlendirecek olduğumuzda, kadının değer gördüğü her toplumun ilerleme kaydettiği sonucuna ulaşmak mümkündür. Kısacası kadına verilen değerle topluma verilen değer, her zaman birbiriyle doğru orantılıdır. Nitekim kadına önem vermek, aileye önem vermek; aileye önem vermek ise topluma da önem vermek demektir" diye konuştu.

Birçok kadın yöneticinin panelist olarak bulunduğu "Yönetimde Kadın Olmak" paneli, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan'ın moderatörlüğünde gerçekleşti. Panelde her bir kadın yönetici kendi alanlarıyla ilgili katılımcılara bilgilendirmeler yaptı. - ANKARA