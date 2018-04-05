Gazi Osman Paşa Vefatının 118'inci Yıl Dönümünde Anıldı

Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa, doğum yeri olan Tokat'ta vefatının 118'inci yıl dönümünde anıldı.

Gazi Osman Paşa'nın vefatının 118'inci ölüm yıl dönümünde Devegörmez Mahallesi'nde bulunan Gazi Osman Paşa Müzesinde anma programı düzenlendi. Tokat Valisi Ömer Toraman, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu başta olmak üzere askeri ve mülki erkanın yanı sıra öğrenciler katıldı. Törende konuşma yapan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gazi Osman Paşa'nın adına marş yazılan az sayıda Türk kumandanı arasında yer aldığını ifade ederek, "Milletlerin en makus vakitlerinde, böyle birkaç insan mutlaka bulunur. Mesele o insanın doğru zamanda, doğru yerde tarih sahnesine çıkmasıdır. Bu da kader midir, kişinin büyük ölçüde kendi inisiyatifi midir, yoksa bir milletin mayasında olan bir unsur mudur bilinmez. Ama o insanlar hep vardı" dedi.

"Dünyaya eşi benzeri olmayan bir komutan"

Gazi Osman Paşa'nın Plevne'de Rusların sayıları Osmanlı ordusunda ortalama 3 kat fazla olmasına rağmen, kafa yorup yaptığı stratejilerle tüm dünyaya eşi benzeri olmayan bir komutan olduğunu kanıtlamış olduğunu ifade eden Başkan Eroğlu, "Gazi Osman Paşa. Plevne müdafaasında kayıp asker sayısı Osmanlı'da 4 bin yaralı ve şehit er iken, Ruslarda ise sadece ölü sayısı 15 bin 500 er, 3 general ve 350 kadar subaydır. Böylesine bir zafer kazanan kişi, sadece Osmanlı ve Türk tarihinde değil, tüm dünya tarihinde de bir ilke imza atmıştır. Ancak halen Osmanlı ve Türk tarihi, batı ve batıcı akıllar tarafından adeta kabul edilmediği için bu zaferi bir şekilde ört pas etmeyi başarmışlardır. Sizlere, Plevne müdafaası sırasında aynı gün içerisinde bindiği dört atı vurulan ve 4 gün boyunca hiç uyumadan ordusunun başında savaşan bir kumandandan bahsettim. Böyle bir kumandan, böyle inanmış bir Müslüman sayesinde, aynı gecelerde ele geçirip savunmaya başladığı tabyada uyuyup istirahat eden Rus komutan, sabah uyandığında karşısında 'Allah Allah' nidalarıyla hücum eden Türk askerlerini görmüştür. Allah dinimiz, milletimiz ve tüm Müslümanlar için mücadele eden böyle büyük insanlardan bizleri mahrum etmesin. İnancımızı, birliğimizi ve hürriyetimizi daim etsin" diye konuştu.

Başkan Eroğlu'nun konuşmasının ardından protokol üyeleri öğrencilerle birlikte Gazi Osman Paşa'nın bal mumu heykeli, Osmanlı ve Rus askerlerinin üniformaları, dönemin mekteplerinde okutulan kitapların yer aldığı müzeyi gezdi. - TOKAT