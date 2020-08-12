Gazi olduğu günün anısına onur ziyareti
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Gazi olduğu günün anısına onur ziyareti

Şırnak Silopi'de 19 yıl önce mayına basması sonucu gazi olan Kahramanmaraş Gaziler Derneği Başkanı Yunus Karaman'a gazi olduğu günün anısına onur ziyareti gerçekleştirildi.

Gazi olduğu günün anısına onur ziyareti
12.08.2020 14:41 | Son Güncelleme: 12.08.2020 14:51

Şırnak Silopi'de 19 yıl önce mayına basması sonucu gazi olan Kahramanmaraş Gaziler Derneği Başkanı Yunus Karaman'a gazi olduğu günün anısına onur ziyareti gerçekleştirildi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği şubesi tarafından ortak olarak yürütülen "Asla yalnız değilsiniz, vatan size minnettardır" projesi kapsamında gaziler günü nedeniyle Kahramanmaraş'ta yaşayan terörle mücadele esnasında yaralanan ve uzuvlarını kaybeden gazilerin yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla ziyaretler gerçekleştiriliyor.

11 ağustos 2001 tarihinde Şırnak ili Silopi ilçesinde Nuh Peygamber tepede sabah saat 08: 30 sularında piyade uzman çavuş olarak görev yapan Yunus Karaman, mayına basması sonucu sağ diz altından ayağını kaybetmiş, yaşanan olay sonrası gazilik unvanını almıştı.

19 Eylül Gaziler Gününe kadar bitirilmesi hedeflenen ziyaretlerde ilk ziyaret Şehit Ailesi ve Gaziler derneğinin başkanlığını 13 yıldır yürüten Yunus Karaman'a gerçekleştirildi. Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünsal ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, ziyarette Karaman'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek plaket verdi.

Yapılan ziyaretten mutlu olduğunu ifade eden Gazi Yunus Karaman ise, "Vatan, bayrak uğruna tereddüt etmeden Hayatlarını feda eden şehitlerimize rahmet ve minnetle anıyorum. Hayatını kaybeden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor hayatta olan gazilerimize sağlık diliyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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